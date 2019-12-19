2019-12-19T15:51:29+03:00
Происшествия

В Кочкуровском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина

Предварительной причиной возгорания является неосторожность при курении
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в поселке Красномайском Кочкуровского района загорелся жилой двухквартирный дом на улице Садовой. Соседи, почувствовав запах дыма, попытались достучаться до хозяина другой квартиры, и, не услышав ответа, вызвали пожарных.

К моменту прибытия подразделений МЧС в доме горела кровля. В ходе тушения на кухне второй квартиры было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Погибший являлся инвалидом I группы.

Площадь пожара составила 140 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сердобском районе торжественно открыли отремонтированный Дом культуры
В Саранске обсудили вопросы безопасности дорожного движения
Пензенские депутаты поддержали борьбу со снюсами
В Кочкуровском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Пензенец, почти год не плативший алименты, лишился свободы
Как отменить доверенность на право отчуждения дома?
Пензенская область укомплектована машинами скорой помощи с запасом
ГЛОНАСС и сервис «Яндекс. Транспорт» знают все
Подсудимая вину не признала
И зазвучал в доме престарелых баян
Защита от чрезвычайных ситуаций надежная
Пензенский суд не изменил наказание для заключенного, сбежавшего из тюрьмы на свидание
Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки пензенским донорам
Заплати за электроэнергию и стань участником акции
В пензенском зоопарке поселились арасари
Пензенские подразделения ГУ МЧС получили новую спецтехнику