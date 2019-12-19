В Кочкуровском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-19T15:51:29+03:00

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Сегодня ночью в поселке Красномайском Кочкуровского района загорелся жилой двухквартирный дом на улице Садовой. Соседи, почувствовав запах дыма, попытались достучаться до хозяина другой квартиры, и, не услышав ответа, вызвали пожарных.

К моменту прибытия подразделений МЧС в доме горела кровля. В ходе тушения на кухне второй квартиры было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Погибший являлся инвалидом I группы.

Площадь пожара составила 140 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU