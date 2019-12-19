Пензенец, почти год не плативший алименты, лишился свободы

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-19T15:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

50-летний житель Пензы почти год уклонялся от выплат алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. За 11 месяцев мужчина задолжал 178 с половиной тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, за свое правонарушение мужчина предстал перед судом. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU