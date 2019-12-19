Как отменить доверенность на право отчуждения дома?

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-19T15:27:52+03:00

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- Я продала квартиру. Сейчас эту сделку хочу оспорить. Как защитить себя, чтобы квартиру не перепродали? (В.Н. Смыслова, г. Пенза)

- В первую очередь необходимо наложить арест на квартиру. Для этого следует обратиться в судебные органы. После этого нужно подать в регистрирующий орган заявление о наличии возражения в отношении зарегистрированного права. По закону подать такое заявление может лицо, право собственности на объект недвижимости которого было зарегистрировано ранее.

Вы под действие этой нормы попадаете. На основании заявления в ЕГРН будет внесена соответствующая запись. Данная мера направлена, прежде всего, на сохранение существующего состояния отношений между сторонами.

Однако надо знать, что запись при отсутствии иных причин, препятствующих государственной регистрации перехода прав на объект недвижимости, не является основанием для приостановления и отказа в государственной регистрации перехода права.

Правильнее и грамотнее будет, если вы обратитесь в суд с заявлением о наложении ареста либо запрета.

- Выдал доверенность на право отчуждения дома. Доверенное лицо пропало. На звонки не отвечает. Что делать? (В.К. Гришин, г. Пенза)

Прежде всего, запросить выписку из реестра недвижимости. Из нее вы узнаете, дом по-прежнему ваш или уже продан.

Если ваш, то необходимо обратиться к нотариусу и отменить выданную доверенность. Уведомление об отмене доверенности поступит в регистрирующий орган, и продать дома по этой доверенности будет невозможно.

Кроме того, вы можете подать в регистрирующий орган заявление о невозможности государственной регистрации перехода права на дом без Вашего личного участия. Такое заявление может подать лицо, указанное в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным представителем.

Наличие записи о невозможности регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, является основанием для возврата без рассмотрения заявления поданного лицом, которому Вы выдали доверенность, на государственную регистрацию перехода права, то есть продажу дома. В этом случае орган регистрации прав обязан вернуть заявление без рассмотрения и уведомить заявителя о возврате заявления о невозможности регистрации с указанием причины возврата в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Однако надо помнить, что запись в Едином государственном реестре недвижимости о заявлении о невозможности регистрации не препятствует осуществлению государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, если основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», и иных случаях, установленных федеральными законами.

ИСТОЧНИК KP.RU