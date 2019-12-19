Пензенская область укомплектована машинами скорой помощи с запасом

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-19T13:48:25+03:00

Об этом сообщил сегодня губернатор Иван Белозерцев

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С завтрашнего дня в распоряжении бригад скорой помощи в регионе находятся 20 новых машин, семь из которых - реанимобили. Вручение автомобилей состоялось сегодня.

- За этот год мы добились отличных результатов по снижению смертности, по сохранению жизни и здоровья людей. В этом большая заслуга медицинских работников в городах и районах Пензенской области, службы скорой помощи, - сказал Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев пояснил, что в этом году на приобретение техники было выделено порядка 50 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

- Сегодня Пензенская область укомплектована автомобилями скорой помощи с запасом. Но в любом случае мы будем и в дальнейшем обновлять автопарк, снижать нагрузку на людей и на транспорт, - отметил губернатор.

Программа по обновлению автопарка скорой помощи началась в Пензенской области в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU