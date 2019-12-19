ГЛОНАСС и сервис «Яндекс. Транспорт» знают все

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-19T12:10:27+03:00

Про работу общественного транспорта в городе Тольятти

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В среду, 18 декабря, город посетили глава администрации Пензы Андрей Лузгин, его заместитель Денис Леонтьев и директор МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» Алексей Белоусов.

Они оценили материально-техническую базу и принципы работы муниципальных транспортных предприятий, изучили опыт проведения конкурсов по отбору перевозчиков по новой методике Министерства транспорта РФ.

Особое внимание гости обратили на осуществление контроля за передвижением общественного транспорта. В Тольятти эта функция реализована на основе системы ГЛОНАСС и сервиса «Яндекс. Транспорт».

На встрече с главой городского округа Тольятти Сергеем Анташевым обсудили текущие вопросы жизнедеятельности муниципалитетов, а также перспективы развития в городах общественного транспорта.

- У коллег есть наработки, интересные с точки зрения внедрения в Пензе. Посмотрим, что можно реализовать в нашем городе, чтобы повысить качество услуг для жителей,- отметил Андрей Лузгин по итогам рабочей поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU