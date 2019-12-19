Подсудимая вину не признала

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-19T10:21:37+03:00

В г. Кузнецке Пензенской области вынесен приговор о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего его смерть

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Сообщение о возвращении мужа из другого города женщина получила ночью в квартире своего знакомого 54-летнего кузнечанина, и стала собираться домой. Из-за ревности мужчины, не хотевшего ее отпускать, между хозяином квартиры и гостьей произошел конфликт. В момент борьбы мужчина оказался на коленях, спиной к возлюбленной.

Злоумышленница схватила в прихожей попавшийся под руку тупой твердый предмет и нанесла им не менее четырех ударов по голове потерпевшего. Пытаясь скрыть следы крови от раны на голове потерпевшего, женщина вытерла их с его тела и в квартире, а затем уехала домой и избавилась от орудия преступления.

Утром следующего дня соседи увидели открытую дверь в квартире потерпевшего и обнаружили его в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия вызванной ими скорой медицинской помощи мужчине не помогли, он скончался от полученной травмы головы.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в судебном заседании, подсудимая вину в совершении преступления не признала и пояснила, что защищалась от противоправных действий своего знакомого.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил 36-летней уроженке Неверкинского района наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU