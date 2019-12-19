И зазвучал в доме престарелых баян

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-19T09:10:58+03:00

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В этот день в Золотаревском доме-интернате для престарелых красиво играл баян, звучали любимые песни. Настоящий праздник в размеренную жизнь учреждения принесли гости.

Сотрудники отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области посетили своих подопечных: престарелых граждан, инвалидов I и II групп, нуждающихся в уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах.

Гости организовали концерт c участием баяниста-виртуоза человека-оркестра Константина Жукова. После основной программы Константин Жуков вместе с пенсионерами исполнил попурри из песен военных лет. Подопечные интерната тепло поблагодарили гостей за оказанное внимание и организованный праздник.

В завершение мероприятия всем подопечным Золотарёвского дома-интерната сотрудниками следственного управления вручены сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU