2019-12-19T08:28:55+03:00
Общество

Защита от чрезвычайных ситуаций надежная

18 декабря Главное управление МЧС России по РМ подвело итоги 2019 года
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы МордовииФото: Пресс-служба Главы Мордовии
Изменить размер текста:

«В целом основные задачи по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций выполнены. Не допущено крупных аварий на критически важных, потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения республики», - отметил Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Благодаря поддержке федерального центра, МЧС России было проведено значительное обновление материально-технической базы подразделений пожарных и спасателей, построен ряд крупных объектов, которые дополнили развитую инфраструктуру Главного управления МЧС по Мордовии. В 2019 году на развитие систем предупреждения из республиканского бюджета направлено около 200 млн. рублей.

«Благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти республики, повышен уровень противопожарной защиты населенных пунктов», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов.

На заседании были подведены итоги ежегодных конкурсов. Лучшим муниципальным районом в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году признан Ковылкинский.

В конце учебно-методического сбора Главой республики и начальником Главного управления МЧС России по Республике Мордовия были вручены награды. В том числе, награду от Российского союза спасателей - медаль «За мужество в спасении» - получил Кирилл Кемайкин, ученик 4-го класса Ардатовской средней школы Дубенского района. Школьник, проявивший героизм при спасении на пожаре младшей сестры, получил из рук Главы Мордовии в подарок щенка лабрадора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24