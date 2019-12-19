Защита от чрезвычайных ситуаций надежная

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-19T08:28:55+03:00

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«В целом основные задачи по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций выполнены. Не допущено крупных аварий на критически важных, потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения республики», - отметил Глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Благодаря поддержке федерального центра, МЧС России было проведено значительное обновление материально-технической базы подразделений пожарных и спасателей, построен ряд крупных объектов, которые дополнили развитую инфраструктуру Главного управления МЧС по Мордовии. В 2019 году на развитие систем предупреждения из республиканского бюджета направлено около 200 млн. рублей.

«Благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти республики, повышен уровень противопожарной защиты населенных пунктов», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов.

На заседании были подведены итоги ежегодных конкурсов. Лучшим муниципальным районом в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году признан Ковылкинский.

В конце учебно-методического сбора Главой республики и начальником Главного управления МЧС России по Республике Мордовия были вручены награды. В том числе, награду от Российского союза спасателей - медаль «За мужество в спасении» - получил Кирилл Кемайкин, ученик 4-го класса Ардатовской средней школы Дубенского района. Школьник, проявивший героизм при спасении на пожаре младшей сестры, получил из рук Главы Мордовии в подарок щенка лабрадора.

ИСТОЧНИК KP.RU