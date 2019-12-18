Пензенский суд не изменил наказание для заключенного, сбежавшего из тюрьмы на свидание

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-18T16:27:27+03:00

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Этим летом осужденный Дмитрий Г., отбывавший наказание за вождение в нетрезвом виде на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области, совершил побег. Улизнуть мужчине удалось ночью через окно на кухне учреждения. Выбравшись с территории колонии-поселения, гражданин поймал такси и отправился к своей знакомой, с которой уединился в гостинице до утра. После свидания заключенный вернулся в исправительное учреждение.

За свой побег Дмитрий предстал перед судом, который назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами два с половиной года. Этот срок будет суммирован с уже имеющимися.

Заключенный с наказанием не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой попросил суд обратить внимание на тот факт, что он отсутствовал всего несколько часов и вернулся в учреждение сам. С учетом обстоятельств преступления и наличия у мужчины пяти непогашенных судимостей судебная коллегия сочла приговор законным, а назначенное осужденному наказание – справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU