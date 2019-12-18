Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки пензенским донорам

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-18T15:44:08+03:00

В преддверии праздника в городе прошла донорская акция «С Новым годом, Служба крови!»

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Ее организаторами выступили областной Центр крови и Пензенское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Сказочные персонажи пришли в учреждение и поздравили доноров и сотрудников с наступающими праздниками и вручили им подарки.

Эта акция проводится ежегодно и ее целью является привлечение внимания жителей Пензенской области к донорству крови и пополнение запасов банка крови перед продолжительными новогодними праздниками.

Как отметили доноры, немного праздничного волшебства позволило сделать процесс сбора крови более легким.

ИСТОЧНИК KP.RU