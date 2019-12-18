Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки пензенским донорам
В преддверии праздника в городе прошла донорская акция «С Новым годом, Служба крови!»
Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Ее организаторами выступили областной Центр крови и Пензенское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Сказочные персонажи пришли в учреждение и поздравили доноров и сотрудников с наступающими праздниками и вручили им подарки.
Эта акция проводится ежегодно и ее целью является привлечение внимания жителей Пензенской области к донорству крови и пополнение запасов банка крови перед продолжительными новогодними праздниками.
Как отметили доноры, немного праздничного волшебства позволило сделать процесс сбора крови более легким.
ИСТОЧНИК KP.RU