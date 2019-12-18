Пензенские подразделения ГУ МЧС получили новую спецтехнику

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-18T14:46:45+03:00

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Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за их сложную и тяжёлую, но необходимую обществу работу.

- Вы всегда там, где людям нужна помощь, - подчеркнул Иван Белозерцев. – Для этого необходима современная техника, чтобы можно было мгновенно выехать по сигналу и выполнить стоящую перед вами задачу.

За этот год подразделения ГУ МЧС Пензенской области получили спецтехнику на сумму около 50 миллионов рублей. Также для укомплектования противопожарной службы региона по решению губернатора была куплена специальная автоцистерна тяжелого класса. Закупка специализированных машин была невозможна без федеральной поддержки.

Иван Белозерцев призвал спасателей быть особо бдительными в дни новогодних праздников.

- Население будет отдыхать, а службам экстренного реагирования придётся быть в состоянии готовности, поскольку именно в этот период увеличивается опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, - констатировал глава региона. - Мы с вами будем и дальше работать над тем, чтобы успеть вовремя прийти на помощь для спасения жизни, здоровья и имущества жителей Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU