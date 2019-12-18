34-летний житель Саранска украл у сожительницы золотые украшения

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-18T14:08:39+03:00

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В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Мужчина подозревается в краже золотых украшений у свой сожительницы.

О пропаже драгоценностей сообщила сама 36-летняя жительница Саранска, которая и указала на возможную причастность к краже ее сожителя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.

Как выяснили оперативники, 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина забрал из шкатулки сожительницы золотой браслет и серьги, после чего сдал их в ломбард. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не отрицал. В настоящее время в отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU