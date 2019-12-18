Птицефабрика «Пачелма» возобновит работу
Предложенный проект предусматривает выпуск инкубационного куриного яйца. В качестве объектов производственной деятельности выбраны две площадки, расположенные на территории Пачелмы. Реконструкцию птицефабрики намечено провести в два этапа.
Иван Белозерцев выразил готовность оказать организационное содействие.
- Мы заинтересованы в развитии бизнеса в области, - подчеркнул губернатор. - У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов.
Стороны договорились взаимодействовать в рабочем порядке, при следующей встрече обсудить конкретные параметры и сроки осуществления инвестиционного проекта в Пензенской области
ИСТОЧНИК KP.RU