2019-12-18T13:16:51+03:00
Экономика

Птицефабрика «Пачелма» возобновит работу

Этот вопрос был затронут вчера в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с генеральным директором агропромышленного холдинга «Дороничи» Константином Гозманом
Анна ЧЕРНАЯ
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Предложенный проект предусматривает выпуск инкубационного куриного яйца. В качестве объектов производственной деятельности выбраны две площадки, расположенные на территории Пачелмы. Реконструкцию птицефабрики намечено провести в два этапа.

Иван Белозерцев выразил готовность оказать организационное содействие.

- Мы заинтересованы в развитии бизнеса в области, - подчеркнул губернатор. - У нас есть такая особенность: правительство региона сопровождает реализацию инвестиционных проектов.

Стороны договорились взаимодействовать в рабочем порядке, при следующей встрече обсудить конкретные параметры и сроки осуществления инвестиционного проекта в Пензенской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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