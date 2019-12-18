В Саранске готовится к открытию детский сад на 240 мест

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-18T11:54:25+03:00

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В Саранске в районе улицы Титова завершается строительство детского сада на 240 мест. Учреждение располагается в квартале, который в настоящее время частично застроен многоэтажными жилыми домами. В непосредственной близости ведется строительство еще нескольких многоэтажных домов.

Детский сад включает в себя группы помещений для 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, изостудию, компьютерный зал, бассейн, помещения для дополнительного образования, медицинский и методический кабинеты, кабинет психолога, пищеблок и прачечная.

В настоящее время здание уже построено, подведены инженерные коммуникации, завершены работы по внутренней отделке, отделке фасада, ведется установка оборудования и мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU