2019-12-18T11:54:25+03:00
Общество

В Саранске готовится к открытию детский сад на 240 мест

Сейчас ведутся работы по внутренней отделке
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саранске в районе улицы Титова завершается строительство детского сада на 240 мест. Учреждение располагается в квартале, который в настоящее время частично застроен многоэтажными жилыми домами. В непосредственной близости ведется строительство еще нескольких многоэтажных домов.

Детский сад включает в себя группы помещений для 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, изостудию, компьютерный зал, бассейн, помещения для дополнительного образования, медицинский и методический кабинеты, кабинет психолога, пищеблок и прачечная.

В настоящее время здание уже построено, подведены инженерные коммуникации, завершены работы по внутренней отделке, отделке фасада, ведется установка оборудования и мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенский суд не изменил наказание для заключенного, сбежавшего из тюрьмы на свидание
Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки пензенским донорам
Заплати за электроэнергию и стань участником акции
В пензенском зоопарке поселились арасари
Пензенские подразделения ГУ МЧС получили новую спецтехнику
Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» стал победителей межрегионального конкурса
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
34-летний житель Саранска украл у сожительницы золотые украшения
Птицефабрика «Пачелма» возобновит работу
В Саранске готовится к открытию детский сад на 240 мест
27 декабря в центре Пензы изменится схема движения
Делегация Пензенской области в КНР
Оборудование экспертного класса
Постановки пензенских театров вошли в число лучших на фестивале «Театральное Приволжье»
Юные жители Пензы и Саранска получают сладкие подарки
Ветерану Великой Отечественной войны Федору Степанову вручили памятную медаль
В Пачелмском районе во время пожара погибли два человека
С места происшествия скрылся
«Шумбрат, Мордовия!»
В Пензе росгвардейцы в считанные минуты нашли пропавшего пятилетнего ребенка
В Пензе продолжают восстанавливать танк «Т-34»
Концерт Сергея Жилина и оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз»
Сирота получил благоустроенный жилой дом
В Мордовии самая дешевая «Сельдь под шубой» в стране
В Пензе дали старт новогодним торжествам