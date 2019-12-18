Делегация Пензенской области в КНР

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-18T10:47:28+03:00

Во главе с первым заместителем председателя правительства области Виктором Кувайцевым продолжает работать в провинции Аньхой

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В рамках официальной программы мероприятий V совместной рабочей группы представителей субъектов РФ по изучению сотрудничества с провинцией Аньхой российская делегация посещает промышленные и инновационные предприятия с целью налаживания взаимовыгодного партнёрства.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, делегация провела встречу с компаний "IFLY TEK", которая специализируется на разработке приложений для мобильных телефонов и инновационных программ, которые позволяют распознавать голос и трансформировать его на все языки мира в режиме реального времени.

"Считаю, что It-отрасль Пензенской области является перспективной для сотрудничества с данной компанией. Мы будем способствовать развитию новых совместных проектов", - отметил Виктор Кувайцев.

Одним из передовых инновационных предприятий провинции Аньхой является Индустриальный парк авиации г. Уху (строительство самолётов для гражданской авиации). Инновационная составляющая заключается в строительстве самолётов малой авиации из композитных материалов.

"На сегодняшний день развитие отрасли производства композитов очень актуально в России. Нужно способствовать реализации совместных проектов с предприятиями Пензенской области", - добавил первый зампред.

Также состоялись визиты в лидирующие университеты провинции. Здесь обсудили возможные программы стажировок для пензенских студентов в Китае и обучающие бизнес-миссии для предприятий инновационной сферы Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU