Оборудование экспертного класса

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-18T09:25:17+03:00

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За счет средств областного бюджета в больницы области закуплены УЗИ-аппараты для госпиталя ветеранов войн, Иссинской районной больницы, Пачелмской участковой больницы им. В.А. Баулина, центра амбулаторной онкологической помощи, который открыт осенью 2019 года на базе одной из городских поликлиник. Стоимость каждого аппарата от 4,5 до 5 млн рублей.

УЗИ-аппараты стоимостью 6,5 млн. рублей появились в Кузнецкой межрайонной детской больнице, детской поликлинике Сердобской межрайонной больницы и городской детской поликлинике в Пензе. Это оборудование закуплено за счет средств федерального бюджета, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Аппараты имеют небольшой вес, компактные, по функционалу не уступают большим аппаратам подобного класса. Экран широкого разрешения с сенсорной панелью управления и функцией вращения по горизонтали обеспечивает простоту и удобство применения.

На приобретение цифровой многофункциональной диагностической системы экспертного класса, которая поступила в Областной онкологический диспансер, были выделены средства в размере более 15 млн. рублей из федерального бюджета. Аппарат с высоким разрешением, четкостью, поддержкой режимов ультразвуковой соноэластографии, объемной навигацией и визуализацией контрастных веществ позволит диагностировать опухолевый процесс на ранней стадии.

Напомним, с января 2019 года в Пензенской области реализуется национальный проект «Здравоохранение», глобальной задачей которого является повышение продолжительности жизни пензенцев на 4,8 года (с 73,3 до 78,1 года) и сокращение темпов естественной убыли населения.

ИСТОЧНИК KP.RU