Постановки пензенских театров вошли в число лучших на фестивале «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-17T17:48:47+03:00

Наш регион представил на конкурс два спектакля

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Подведены итоги окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье», организованного по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В фестивале участвовало 28 школьных и студенческих театров из 14 регионов страны - около 7 000 юных актеров. Пензенскую область представили театральная студия «Арлекин» (среди школьных театров) со спектаклем «Проданный смех» (г. Заречный) и театр «Кириллица» (среди студенческих театров) со спектаклем «Записки юного врача» (г. Пенза).

Спектакли Пензенского региона вошли в пятерку сильнейших театров фестиваля.

Вчера в Нижнем Новгороде на сцене театра «Комедiя» прошла торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» и призеров конкурса афиш фестиваля «Театральное Приволжье».

Лучшим режиссером среди школьных театров стала Наталья Кучишкина - руководитель театральной студии «Арлекин», режиссер спектакля «Проданный смех». Заслуженную награду и сертификат на образовательную поездку Наталья получила из рук заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

ИСТОЧНИК KP.RU