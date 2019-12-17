Юные жители Пензы и Саранска получают сладкие подарки

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-17T17:27:53+03:00

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Сегодня «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы совместно с городской библиотекой № 13 им. Н.А. Некрасова провел театрализованное представление-спектакль «Новогоднее приключение Снегурочки» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В конце мероприятия юные пензенцы получили новогодние подарки. До конца года Социальное управление города планирует провести 22 новогодних мероприятия и вручить свыше 11 тысяч сладких подарков. Их получат дети из малообеспеченных семей, находящиеся в социально опасном положении, дети без попечения родителей, дети-инвалиды.

КСТАТИ

Сладкие подарки получат и дети из Саранска: здесь их будут вручать сотрудники городской мэрии. У каждого из них есть подшефная семья, которой он оказывает всяческую поддержку. В любое время малоимущие семьи могут обратиться к кураторам от городской власти за помощью и получить поддержку в любой форме. Под Новый год подшефные семьи получают от своих кураторов подарки.

- Прошу своих заместителей, глав районных администраций, директоров департаментов, муниципальных предприятий и руководителей структурных подразделений навестить те семьи, которые вы курируете, - поручил мэр Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU