Ветерану Великой Отечественной войны Федору Степанову вручили памятную медаль

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-17T17:10:28+03:00

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Поздравить героя с заслуженной наградой, а также с 95-летним юбилеем, который недавно отметил ветеран, в администрацию Пензы, где и прошло торжественное мероприятие, пришли представители советов ветеранов области, города и районов, учащиеся кадетских и казачьих классов, бывшие коллеги Федора Степанова.

Обращаясь к виновнику торжества, глава города Владимир Мутовкин отметил, что Федор Степанов - достойный человек, настоящий герой, и именно на таких людей, как он, должна равняться сегодняшняя молодежь:

- Как говорило в одном фильме, «Есть такая профессия - Родину защищать!». Вы защищали нашу страну на полях сражений, с оружием в руках, а потом много лет посвятили военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Даже сейчас, несмотря на возраст, вы активно участвуйте в жизнедеятельности нашего города, передавая молодым свой опыт.

Владимир Мутовкин пожелал ветерану доброго здоровья, активного долголетия, любви, внимания и заботы окружающих, а после вручил ему памятную медаль и Почетную грамоту за честное и добросовестное исполнение воинского долга, высокую гражданскую ответственность, значительный вклад в развитие и укрепление ветеранского движения, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU