2019-12-17T16:17:36+03:00
Происшествия

В Пачелмском районе во время пожара погибли два человека

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера вечером в селе Черкасское Пачелмского района загорелся жилой дома. О пожаре сообщил очевидец.

В одноэтажном строении выгорела кровля, из-за чего крыша частного дома рухнула. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины 1936 года рождения и мужчины 1972 года рождения.

В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек. Выясняются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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