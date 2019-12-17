В Пачелмском районе во время пожара погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-17T16:17:36+03:00

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Вчера вечером в селе Черкасское Пачелмского района загорелся жилой дома. О пожаре сообщил очевидец.

В одноэтажном строении выгорела кровля, из-за чего крыша частного дома рухнула. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины 1936 года рождения и мужчины 1972 года рождения.

В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек. Выясняются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU