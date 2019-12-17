В Пачелмском районе во время пожара погибли два человека
По факту проводится проверка
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Вчера вечером в селе Черкасское Пачелмского района загорелся жилой дома. О пожаре сообщил очевидец.
В одноэтажном строении выгорела кровля, из-за чего крыша частного дома рухнула. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины 1936 года рождения и мужчины 1972 года рождения.
В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек. Выясняются обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU