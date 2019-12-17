СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-17T16:10:19+03:00

Следственным отделом по Октябрьскому району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погиб ребенок 2015 года рождения

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Около 20 часов 50 минут 15 декабря 2019 года на 626 километре Федеральной автомобильной автодороги УРАЛ М-5, в границах Октябрьского района города Пензы, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Ниссан Х-трейл», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки «ВАЗ-211440» под управлением женщины 1996 года рождения, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Далее по принципу трагического домино происходит цепь столкновений. «ВАЗ-211440», сместившись в результате удара вперед, допустил наезд на стоящий впереди автомобиль марки «Тойота Королла» под управлением мужчины 1985 года рождения. «Тойота Королла» в свою очередь, сместившись в результате удара вперед, допустила наезд на настоящий впереди автомобиль марки «Опель Астра» под управлением женщины 1984 года рождения.

«Опель Астра» в результате удара сместился на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем марки «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1990 года рождения.

Автомобиль «ВАЗ-211440» после столкновения с автомобилем «Тойота Королла» произвел опрокидывание на проезжую часть. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-211440» - ребенок 2015 года рождения, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля марки «Ниссан Х-трейл» с места происшествия скрылся. Его местонахождение было установлено 16 декабря 2019 года сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU