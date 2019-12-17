2019-12-17T12:45:02+03:00
Происшествия

В Пензе росгвардейцы в считанные минуты нашли пропавшего пятилетнего ребенка

Мальчик ушел кататься с горки
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Жительница Пензы обратилась в правоохранительные органы, сообщив о пропаже своего пятилетнего сына. Информация была незамедлительно передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующему территорию неподалеку.

Уже через пять минут росгвардейцы прибыли к дому по улице Ново-Казанская. Их встретила испуганная мама, которая рассказала, что отпустила пятилетнего сына на прогулку во двор дома. Спустя некоторое время женщина пришла на детскую площадку, где должен был играть мальчик, и обнаружила, что ребенок пропал. Около часа она искала сына самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом и, отчаявшись, горожанка решила обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники Росгвардии записали приметы ребенка и немедленно приступили к поиску. Первым делом они подъехали к школе, которая находилась примерно в километре от места исчезновения мальчика. На территории образовательного учреждения они заметили детей, катавшихся с горки. Подойдя ближе, стражи порядка обратили внимание на маленького мальчика, по приметам он был схож с пропавшим. Один из сотрудников обратился к ребенку по имени, тот отозвался, фамилия также совпала. Правоохранители объяснили мальчику, что его ищет мама и, посадив в машину, отвезли домой.

Счастливая мать поблагодарила сотрудников Росгвардии, разыскавших и вернувших ее сына, за оперативность, профессионализм и сердечность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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