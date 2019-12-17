В Пензе продолжают восстанавливать танк «Т-34»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-17T11:57:26+03:00

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Над восстановлением легендарного танка «Т-34» работают специалисты завода «МашСталь». Специалисты уже провели полную дефектовку узлов и агрегатов. Сейчас началась активная фаза ремонта двигателя машины.

- Работы по восстановлению танка идут согласно установленному графику. Ряд комплектующих предстоит изготовить самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации, - отмечают специалисты завода.

СПРАВКА «КП»

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году и напоминает пензенцам и гостям города, что в годы Великой Отечественной войны жители Сурского края внесли в Фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

ИСТОЧНИК KP.RU