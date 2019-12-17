В Пензе продолжают восстанавливать танк «Т-34»
Над восстановлением легендарного танка «Т-34» работают специалисты завода «МашСталь». Специалисты уже провели полную дефектовку узлов и агрегатов. Сейчас началась активная фаза ремонта двигателя машины.
- Работы по восстановлению танка идут согласно установленному графику. Ряд комплектующих предстоит изготовить самостоятельно на промышленных предприятиях Пензенской области без технической документации, - отмечают специалисты завода.
СПРАВКА «КП»
Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году и напоминает пензенцам и гостям города, что в годы Великой Отечественной войны жители Сурского края внесли в Фонд обороны страны свыше 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.
ИСТОЧНИК KP.RU