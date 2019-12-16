2019-12-16T17:04:46+03:00
Звезды

В Пензе дали старт новогодним торжествам

В минувшее воскресение в городе состоялось традиционное шествие Дедов Морозов
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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В Пензе торжественно открылась резиденция зимнего волшебника. Как обычно, перед этим Деды Морозы и Снегурочки прошли дружным строем по улице Московской от ТЦ «Высшая Лига» до площади им. В.И. Ленина, где состоялось первое новогоднее мероприятие.

Деды Морозы, Снегурочки и другие герои развлекали пензенцев и гостей города, пели песни, танцевали, фотографировались с детьми и водили хоровод вокруг главной елки.

В завершение праздника юных жителей пригласили в Домик Деда Мороза. Посетить главную резиденцию новогоднего волшебника можно будет с 17.00 до 18.00 каждый день с 21 по 30 декабря, а также в это же время в новом 2020 году - с 1 по 11 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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