В Пензе реконструируют монумент «Глобус»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-16T16:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Поручение об организации работы по обновлению «Глобуса» губернатор озвучил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

- Мне написал житель Саратова, - отметил глава региона. – Ему очень нравится Пенза, и он часто посещает ее. В своем сообщении мужчина посетовал на состояние нашего монумента - достопримечательности, которой больше нигде нет. Давайте вместе подумаем, как организовать реконструкцию данного объекта. Можно сделать его значительно лучше, подключить промышленные предприятия, найти оптимальное решение, чтобы монумент, установленный еще в советские времена, модернизировать, придать ему более современный и привлекательный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU