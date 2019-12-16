В период каникул для саранских школьников организуют программу

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-16T16:08:33+03:00

Она будет включать в себя как культурные, так и спортивные мероприятия

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С 30 декабря по 11 января у учащихся школ Саранска будут зимние каникулы. Мэр города Петр Тултаев дал поручение разработать план культурно-массовых мероприятий для развлечения детей в этот период:

- Нужно приложить максимум усилий, чтобы оторвать детей от компьютеров. Сделайте больше мероприятий на свежем воздухе - это, в том числе, и хорошая профилактика острых респираторных заболеваний.

Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова рассказала, что уже предусмотрены самые различные мероприятия. Так, с 21 декабря в школах и детских садах начинают проводиться новогодние представления. В парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина с 25 декабря по 5 января будет работать резиденция Деда Мороза, с 21 декабря в театре кукол «Крошка» начинаются новогодние представления и спектакли для детей.

- Также во время каникул, с 3 по 5 января, пройдут соревнования по хоккею с шайбой. Во время новогодних каникул в Саранске на всех 23 площадках будут работать катки, - сообщила Оксана Шуляпова.

ИСТОЧНИК KP.RU