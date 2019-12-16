В Мордовии возбудили уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-16T14:53:55+03:00

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Вчера около полуночи на автодороге под Саранском произошла серьезная авария: автомобиль Фольксваген Джетта под управлением 43-летнего жителя Ульяновской области, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Тойотой Ленд Крузер, за рулем которой находилась 35-летняя женщина из Самары. После этого «Фольксваген» развернулся на полосе, и в автомобиль врезался ВАЗ-21124. От удара отечественный автомобиль отбросило в сторону, где он столкнулся с Рено Логан.

Водитель «Фольксвагена», а также три его пассажира: 40-летний и 47-летняя жители Ульяновской области, а также 33-летняя жительница Саранска - погибли на месте. Пассажирам ВАЗа и Тойоты потребовалась помощь врачей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Удалось выяснить, что водитель Фольксвагена и его знакомый ехали из Москвы, где работали вахтовым методом. Пассажирки иномарки нашли мужчин с помощью сервиса поиска попутчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU