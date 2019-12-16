31 декабря пензенцам не придется идти на работу
Сегодня губернатор Иван Белозерцев встретился с председателем Федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым. Николай Васильевич рассказал губернатору о многочисленных просьбах граждан перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28-е.
- Это будет важно для людей - иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол, - отметил председатель Федерации профсоюзов региона.
Иван Белозерцев инициативу поддержал:
- О желании переноса рабочего дня говорят и результаты социологических опросов: за выходной 31 декабря выступили 90% населения региона.
Постановление будет подписано губернатором сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU