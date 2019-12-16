2019-12-16T15:17:42+03:00
Общество

31 декабря пензенцам не придется идти на работу

Самый последний день в году официально объявлен в регионе выходным
Анна ЧЕРНАЯ
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Времени на нарезку оливье будет предостаточно.Времени на нарезку оливье будет предостаточно.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сегодня губернатор Иван Белозерцев встретился с председателем Федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым. Николай Васильевич рассказал губернатору о многочисленных просьбах граждан перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28-е.

- Это будет важно для людей - иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол, - отметил председатель Федерации профсоюзов региона.

Иван Белозерцев инициативу поддержал:

- О желании переноса рабочего дня говорят и результаты социологических опросов: за выходной 31 декабря выступили 90% населения региона.

Постановление будет подписано губернатором сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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