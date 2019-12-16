2019-12-16T13:41:50+03:00
Недвижимость

Жители Пензенской области смогут пожаловаться на снежные завалы через социальные сети

Губернатор Иван Белозерцев поручил создать в «Вконтакте» аккаунт для работы с обращениями граждан по вопросам ЖКХ
Анна ЧЕРНАЯ
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Начала зима, и проблема снежных завалов снова актуальна - особенно за чертой города. Жительница области обратилась в главе региона с предложением создать в «Вконтакте» аккаунт для обращения по вопросам ЖКХ.

- Пошли жалобы на качество уборки снега. Где главы администраций районов, их замы по ЖКХ, главы муниципальных образований, сельских администраций? Где дорожные службы? – задал вопрос подчиненным глава региона. - Вы в машину-то сядьте утром и попробуйте проехать по селам.

Иван Белозерцев рассказал об обращении жителя из села Чертково Бессоновского района. В тексте письма сказано, что участок дороги от Грабово до Чертково практически не чистится, а о том, чтобы обработать дорожное покрытие реагентами, даже речи не идёт.

- Где контролирующие службы? Решение таких проблем должно происходить в режиме реального времени, - подчеркнул глава региона.

Глава субъекта Федерации озвучил инициативу жительницы Пензенской области о необходимости создания ВКонтакте аккаунта для работы с обращениями граждан по вопросам ЖКХ. Соответствующее поручение дал ответственным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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