2019-12-16T12:27:34+03:00
Спорт

Пензенские гимнасты привезли 12 медалей с Всероссийских соревнований

Все шесть спортсменов, представлявших наш регион, вернулись домой с наградами
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
Изменить размер текста:

В Саранске завершились Всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Аркаева. Участие в них приняли 94 гимнастки и 72 гимнаста из 16 субъектов Российской Федерации.

Победители в командных соревнованиях определялись по сумме баллов двух гимнастов, выступающих по программе МС и КМС. В составе команды Пензенской области выступили Ильдар Юскаев и Иван Шкуров - они заняли первое место, опередив две команды из Саранска.

Также Ильдар Юскаев выиграл личное многоборье по программе МС (мужчины), упражнение на кольцах и стал третьим на коне, а Иван Шкуров занял второе место в многоборье и стал победителем в упражнении на кольцах по программе КМС.

Выступающий по программе МС (юниоры) Алексей Лунев завоевал золотую медаль в многоборье, серебряные медали в упражнении на кольцах и опорном прыжке, «бронзу» на вольных упражнениях. Артем Козлов выиграл упражнение на коне.

Перворазрядник Максим Шилкин занял второе место в опорном прыжке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
Пензенские гимнасты привезли 12 медалей с Всероссийских соревнований
В Малосердобинском районе появится сад в честь 75-летия Великой Победы
В Саранске из-за короткого замыкания может измениться график работы театра имени Яушева
Пензенские дзюдоисты привезли из Самары восемь медалей
Иван Белозерцев поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Пензы
В Мордовии разыскивают пропавшего без вести Николая Якамаскина
Будущий лыжный стадион «Снежинка» очерчивает свои контуры
Свидетели в Пензе признаны судом виновными
Сайт, посвященный Великой Победе
По Саранску ехал пьяный паренек
Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку
Памятник павшим на Северном Кавказе
Въехал в школьный автобус
В Чаадаевке открылся обновленный Дом культуры