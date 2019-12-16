Пензенские гимнасты привезли 12 медалей с Всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 12:24 2019-12-16T12:27:34+03:00

Все шесть спортсменов, представлявших наш регион, вернулись домой с наградами

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В Саранске завершились Всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Аркаева. Участие в них приняли 94 гимнастки и 72 гимнаста из 16 субъектов Российской Федерации.

Победители в командных соревнованиях определялись по сумме баллов двух гимнастов, выступающих по программе МС и КМС. В составе команды Пензенской области выступили Ильдар Юскаев и Иван Шкуров - они заняли первое место, опередив две команды из Саранска.

Также Ильдар Юскаев выиграл личное многоборье по программе МС (мужчины), упражнение на кольцах и стал третьим на коне, а Иван Шкуров занял второе место в многоборье и стал победителем в упражнении на кольцах по программе КМС.

Выступающий по программе МС (юниоры) Алексей Лунев завоевал золотую медаль в многоборье, серебряные медали в упражнении на кольцах и опорном прыжке, «бронзу» на вольных упражнениях. Артем Козлов выиграл упражнение на коне.

Перворазрядник Максим Шилкин занял второе место в опорном прыжке.

ИСТОЧНИК KP.RU