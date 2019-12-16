В Малосердобинском районе появится сад в честь 75-летия Великой Победы
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На прошлой неделе первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов вручил сертификат победителю областного конкурса «Живи, село!». Им стала МБОУ СОШ села Старое Славкино Малосердобинского района. Сертификат победителя дает право получения 50 саженцев плодовых культур. Саженцы учебному заведению представит фермерское хозяйство Спасского района.
Эти деревья станут садом, который высадят в будущем году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU