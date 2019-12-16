2019-12-16T11:39:01+03:00
Общество

В Малосердобинском районе появится сад в честь 75-летия Великой Победы

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На прошлой неделе первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов вручил сертификат победителю областного конкурса «Живи, село!». Им стала МБОУ СОШ села Старое Славкино Малосердобинского района. Сертификат победителя дает право получения 50 саженцев плодовых культур. Саженцы учебному заведению представит фермерское хозяйство Спасского района.

Эти деревья станут садом, который высадят в будущем году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
Пензенские гимнасты привезли 12 медалей с Всероссийских соревнований
В Малосердобинском районе появится сад в честь 75-летия Великой Победы
В Саранске из-за короткого замыкания может измениться график работы театра имени Яушева
Пензенские дзюдоисты привезли из Самары восемь медалей
Иван Белозерцев поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Пензы
В Мордовии разыскивают пропавшего без вести Николая Якамаскина
Будущий лыжный стадион «Снежинка» очерчивает свои контуры
Свидетели в Пензе признаны судом виновными
Сайт, посвященный Великой Победе
По Саранску ехал пьяный паренек
Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку
Памятник павшим на Северном Кавказе
Въехал в школьный автобус
В Чаадаевке открылся обновленный Дом культуры