В Саранске из-за короткого замыкания может измениться график работы театра имени Яушева

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-16T08:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем в пожарно-спасательную службу Саранска поступило сообщение о дыме в помещениях музыкального театра имени И. М. Яушева.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали всех находящихся внутри – порядка 50 человек. В ходе разведки в вентиляции подвала был обнаружен очаг задымления. Открытого горения сотрудники МЧС не зафиксировали.

Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

График работы театра на ближайшее время может быть изменен. Информацию можно уточнить у работников театра.

ИСТОЧНИК KP.RU