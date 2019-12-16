2019-12-16T08:43:26+03:00
Происшествия

В Саранске из-за короткого замыкания может измениться график работы театра имени Яушева

К счастью, пожара удалось избежать
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Вчера днем в пожарно-спасательную службу Саранска поступило сообщение о дыме в помещениях музыкального театра имени И. М. Яушева.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали всех находящихся внутри – порядка 50 человек. В ходе разведки в вентиляции подвала был обнаружен очаг задымления. Открытого горения сотрудники МЧС не зафиксировали.

Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

График работы театра на ближайшее время может быть изменен. Информацию можно уточнить у работников театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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