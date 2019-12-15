Пензенские дзюдоисты привезли из Самары восемь медалей
Пензенские дзюдоисты успешно выступили на II этапе детской лиги дзюдо «Волга». Состязания проходили в Самаре. Борьбу за победу вели более 650 спортсменов. Комплекты наград разыграли юноши 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009 и 2006-2007 годов рождения.
По итогам схваток на татами в своих категориях первое место завоевали пензенцы Ильяс Акжигитов, Никита Власов и Дмитрий Филимонов. Вторую ступень пьедестала почета заняли Макар Селезнев и Артур Беспалов. Бронзовыми призерами турнира стали Кирилл Кулаков, Илья Сочинев и Илья Карев. Наилучших результатов добились воспитанники клубов «Дзюдо-19» и «Яма Араши» под руководством тренеров Павла Коякова, Натальи Самойловой и Эдуарда Копылова.
Накануне соревнований состоялся семинар для судей под руководством председателя коллегии судей ПФО, судьи международной категории Ингрид Морозовой, а также семинары и экзамены по присвоению квалификационных степеней.
ИСТОЧНИК KP.RU