В Мордовии разыскивают пропавшего без вести Николая Якамаскина

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-15T13:56:03+03:00

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Полиция Саранска разыскивает пропавшего без вести Якамаскина Николая Сергеевича, 1992 года рождения, зарегистрированного в поселке Явас Зубово-Полянского района. Разыскиваемый 4 декабря ушел из дома, расположенного по улице Горной в Саранске, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 25-28 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие. Был одет: куртка болоньевая синего цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. Особые приметы: шрам под левым глазом.

Если вам, что-либо известно о местонахождении Якамаскина, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU