Будущий лыжный стадион «Снежинка» очерчивает свои контуры

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-15T12:43:31+03:00

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Поводом послужила подготовка к проведению «Лыжни России». В этом году место массового старта участников с нижней площадки в районе улицы Виражной будет перенесено на верхнюю, расположенную в лесном массиве на Западной поляне, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

- Прежняя площадка уже не вмещает всех желающих, в массовом забеге участвует порядка трех тысяч человек, - пояснил председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

В части подготовки к «Лыжне России» Андрей Лузгин дал поручение МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» провести вывоз поваленных сухих деревьев вдоль лыжной трассы и опиловку аварийных насаждений.

На данный момент разработана общая концепция благоустройства территории, планируемой под строительство лыжного стадиона и техническое задание. В рамках концепции на верхней площадке предусмотрено размещение лыжной базы, стартовой площадки и велолыжероллерной трассы с асфальтобетонным покрытием.

В районе улицы Виражной также предполагается обустройство стартовой площадки и велолыжероллерной трассы. Кроме того, планируется строительство блочно-модульной лыжной базы, установка трибуны, раздевалки.

- Необходимо предусмотреть этапность в реализации проекта. Начать - с обустройства навигации по территории, чтобы любители активного образа жизни ориентировались в лесном массиве, - отметил глава исполнительной власти Пензы по итогам выезда. По его мнению, необходимо выполнить асфальтирование трассы. В таком случае территория может использоваться не только зимой, но и летом - площадка будет более интересной для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU