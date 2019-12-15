Свидетели в Пензе признаны судом виновными

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-15T11:08:09+03:00

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Пензы 1964 года рождения по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и пятерым лицам - по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Следствием и судом установлено, что житель Пензы 1964 года рождения, достоверно знал, что в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Арбеково.Пенза» признана экстремистской, ее деятельность запрещена, а сама организация должна быть ликвидирована.

Несмотря на это, с июля 2017 по июль 2018 года он предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности данной религиозной ячейки. Организовывал собрания, религиозные выступления и богослужения, сбор финансовых средств под видом пожертвований (собрано более 131 тысячи рублей), осуществлял распоряжение имуществом организации.

Участники группы пропагандировали преимущество учения Свидетелей Иеговы, негативно оценивали лиц, не являющихся последователями данного учения, побуждали к разрыву с ними родственных и семейных отношений, призывали к отказу от медицинского вмешательства, в том числе по экстренным показаниям, не признавали государственные органы и органы местного самоуправления. Религиозная организация осуществляла свою деятельность с применением мер конспирации.

Пятеро жителей Пензы (трое мужчин и две женщины) в возрасте от 35 до 55 лет, участвовавшие в деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы», предпринимали активные действия, направленные на продолжение её противоправной деятельности.

На протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства организатор и трое участников экстремистской организации по решению суда находились под домашним арестом, еще двум участницам была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Приговором Ленинского районного суда города Пензы организатор экстремистской организации признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничения свободы сроком на 1 год. Пятеро участников экстремистской организации признаны виновными в совершении преступления, и им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU