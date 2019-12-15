Сайт, посвященный Великой Победе

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-15T10:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались и трудились для будущей Победы. В разделе «История» портала предлагается серия статей о самых масштабных сражениях Великой Отечественной. Раздел будет периодически обновляться, и в нём будут появляться новые материалы о важнейших этапах освобождения советской земли и стран Европы.

Здесь же есть исторический тест, архивные фотографии, песни военных лет и многое другое.

«Наша задача - сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы - это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею», - отмечают создатели портала.

ИСТОЧНИК KP.RU