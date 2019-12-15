2019-12-15T10:07:20+03:00
Общество

Сайт, посвященный Великой Победе

Открыл оргкомитет празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - https://may9.ru/
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались и трудились для будущей Победы. В разделе «История» портала предлагается серия статей о самых масштабных сражениях Великой Отечественной. Раздел будет периодически обновляться, и в нём будут появляться новые материалы о важнейших этапах освобождения советской земли и стран Европы.

Здесь же есть исторический тест, архивные фотографии, песни военных лет и многое другое.

«Наша задача - сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы - это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею», - отмечают создатели портала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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