По Саранску ехал пьяный паренек

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-15T09:25:00+03:00

И это только один эпизод в работе сотрудников Госавтоинспекции МВД Республики Мордовия по раскрытию преступлений 12 декабря

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На ул. Борина в п. Гагарина го Саранск инспекторами ОСБ ДПС была остановлена автомашина Мазда 6, под управлением 25-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. При проверке документов также было установлено, что удостоверение, предъявленное данным водителем, находится в розыске. На место была вызвана СОГ ОП №1 УМВД России по го Саранск.

Напротив дома № 65 по улице Попова в Саранске 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», при выезде с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-29891». В результате ДТП 33-летняя пассажирка УАЗ бригадой СМП доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей оказана медицинская помощь. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

На ул. Ворошилова в Саранске инспекторами была остановлена автомашина БМВ 740LI ХDRIVЕ под управлением 47-летнего водителя. При проверке документов установлено, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU