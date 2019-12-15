2019-12-15T09:25:00+03:00
Происшествия

По Саранску ехал пьяный паренек

И это только один эпизод в работе сотрудников Госавтоинспекции МВД Республики Мордовия по раскрытию преступлений 12 декабря
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике МордовияФото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

На ул. Борина в п. Гагарина го Саранск инспекторами ОСБ ДПС была остановлена автомашина Мазда 6, под управлением 25-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. При проверке документов также было установлено, что удостоверение, предъявленное данным водителем, находится в розыске. На место была вызвана СОГ ОП №1 УМВД России по го Саранск.

Напротив дома № 65 по улице Попова в Саранске 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», при выезде с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-29891». В результате ДТП 33-летняя пассажирка УАЗ бригадой СМП доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей оказана медицинская помощь. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

На ул. Ворошилова в Саранске инспекторами была остановлена автомашина БМВ 740LI ХDRIVЕ под управлением 47-летнего водителя. При проверке документов установлено, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт, посвященный Великой Победе
По Саранску ехал пьяный паренек
Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку
Памятник павшим на Северном Кавказе
Въехал в школьный автобус
В Чаадаевке открылся обновленный Дом культуры
В Пензе наградили лауреатов фестиваля приемных семей «Тепло нашего дома»
Глава Мордовии: «В республике будут выполнены все социальные обязательства»
В воскресение по главной улице Пензы пройдут Деды Морозы и Снегурочки
В Саранске разыскивают подозреваемого в краже одежды из магазина
За год в Пензенской области приняты на работу 360 выпускников медицинских вузов
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Житель Саранска, грозивший выбросить из окна шестимесячную дочь, предстанет перед судом
Вместо браслета - семена: жительница Пензы попалась на удочку мошенника
В Пензе торжественно закрыли Год театра
Председателю совета директоров ОАО «Маяк» Василию Вдонину вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
«Сарансккабель»: рост производства и зарплаты работников
Лаборатория добрых историй
Сотрудников администрации Саранска не отпустят в отпуска на новогодние праздники
Юным пензенцам торжественно вручили паспорта
В Пензе прошло первенство по фигурному катанию «Сурские коньки»
Житель Городищенского района попал под домашний арест за убийство жены
Что кузнечане думают о коррупции?
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay!
Вечер, посвященный 55-летию ССО Пензенской области