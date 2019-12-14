Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку

14 Дек. 20:25 2019-12-14T20:25:54+03:00

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В полицию Заречного обратился 33-летний местный житель. Он сообщил, что на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже игровой приставки. Желая купить ее, он перечислил продавцу 20 тысяч рублей, но товар так и не получил. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.

Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU