Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
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В полицию Заречного обратился 33-летний местный житель. Он сообщил, что на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже игровой приставки. Желая купить ее, он перечислил продавцу 20 тысяч рублей, но товар так и не получил. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.
Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника.
ИСТОЧНИК KP.RU