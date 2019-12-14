СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-14T18:53:44+03:00

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25 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась 1-я Чеченская война.

125 пензенцев, принявших участие в военных конфликтах на Северном Кавказе, не вернулись домой. Есть среди них и уроженцы Мокшанского района.

Отдать дань памяти павшим землякам в субботу, 14 декабря в село Рамзай съехались участники боевых действий, представители ветеранских организаций, молодежных движений, органов власти.

От Законодательного Собрания участников митинга приветствовала заместитель председателя комитета по социальной политике Яна Куприна.

- Этот памятник - дань памяти каждому, кто ушел на войну и защищал свободу и независимость нашего государства, кто погиб, исполняя свой долг. У каждого времени своя война, но наши герои вечны. Пусть подвиг солдат и офицеров, срочников и кадровых военных, навсегда останется великим примером мужества в наших сердцах и будет впредь вдохновлять молодежь на добрые дела во имя России.

Памятник павшим на Северном Кавказе является третьей очередью комплекса, возведенного на территории Рамзайского сельсовета. Здесь установлены мемориалы участникам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU