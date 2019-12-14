Въехал в школьный автобус

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-14T15:46:28+03:00

В Бессоновском районе Пензенской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадало шестеро пассажиров

Изменить размер текста: A A

Это ДТП произошло около 15 часов 13 декабря на седьмом километре автодороги Чемодановка-Сосновка в Бессоновском районе. Водитель автомобиля «ГАЗ 278815» (мужчина 1991 года рождения) совершил наезд на стоящий на обочине по ходу его движения автомобиль «ГАЗ 322121», осуществляющий пассажирские перевозки школьников села Сосновка Бессоновского района, под управлением мужчины 1959 года рождения, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров, пятеро из которых несовершеннолетние: девочка 2008 года рождения и четверо мальчиков 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения. Все пострадавшие с места ДТП были доставлены в ПОДКБ им Н.Ф. Филатова, где им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализирован один ребёнок.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту получения травм шестерыми пассажирами автомобиля «ГАЗ 322121» в результате дорожно-транспортного происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и допущенные водителями нарушения правил дорожного движения и оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU