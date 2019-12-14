2019-12-14T13:48:28+03:00
Общество

В Чаадаевке открылся обновленный Дом культуры

Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в селе Чаадаевка Городищенского района после капитального ремонта открылся библиотечно-досуговый центр. Здание Чаадаевка было построено в 1960 году. Сейчас в нем действуют 14 клубных формирований, из них 11 - для детей, в которых занимаются 176 человек.

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» в учреждении отремонтировали фасад, входную группу и кровлю, заменили окна и привели в порядок канализацию и систему водоснабжения. На ремонт учреждения было выделено более шести миллионов рублей.

Собравшихся со знаменательным событием поздравили министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова и глава администрации Городищенского района Александр Водопьянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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