В Пензе наградили лауреатов фестиваля приемных семей «Тепло нашего дома»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-14T13:24:15+03:00

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В пятницу в Законодательном Собрании Пензенской области прошло подведение итогов творческого конкурса видеофильмов и слайд-презентаций, проходившего в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Лауреаты фестиваля приемных семей были награждены памятными подарками за пропаганду успешного семейного опыта и воспитание детей в духе уважения семейных традиций.

К участникам церемонии обратился губернатор Иван Белозерцев:

- Семьям, где растут приемные дети, я выражаю особую признательность. Они лишились родителей по разным причинам, но вы сделали все, чтобы подарить ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тепло домашнего очага. Дорогие ребята, ваши успехи – это самое большое достижение для родителей. Гордитесь своими родителями, братьями и сёстрами, поддерживайте друг друга. Помните, что все проблемы и трудности разрешимы, если преодолевать их вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU