2019-12-14T18:36:31+03:00
Экономика

Глава Мордовии: «В республике будут выполнены все социальные обязательства»

Владимир Волков 13 декабря принял участие в работе 40 сессии Госсобрания РМ шестого созыва
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Фото: Пресс-служба Главы МордовииФото: Пресс-служба Главы Мордовии
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Депутаты приняли изменения в республиканский бюджет на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. Изменения связаны с увеличением расходной части бюджета в связи с поступлением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета.

Поступления увеличиваются на 3 млрд 725 млн рублей. Средства в размере 2 млрд 160 млн рублей будут направлены на обеспечение в полном объеме расходов на оплату труда работников бюджетной сферы, социальное обеспечение населения, обслуживание государственного долга.

На финансирование дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделяются средства в размере 1 млрд 427 млн рублей. За счёт этих средств будет завершено строительство и капитальный ремонт мостов и путепроводов на Северо-Восточном шоссе в Саранске. Также продолжится строительство дороги в Рузаевке по ул. Строительная и обхода города.

Кроме того, в законопроекте предусматривается поступление из федерального бюджета в 2020 и 2021 гг. средств в размере 407 млн и 209 млн рублей соответственно, которые пойдут на финансирование программ обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг, поддержку отрасли культуры.

По словам заместителя Председателя Правительства - Министра финансов РМ Алексея Симонова, согласно законопроекту, не предусматривается увеличение расходов из республиканского бюджета за счёт собственных доходов.

Комментируя принятие законопроекта, Владимир Волков заверил, в республике будут выполнены все социальные обязательства. «В течение года на погашение республиканского долга было направлено около 5 млрд рублей. В текущем году внешний долг республики сократится на 10 процентов, - отметил он.

Глава РМ выразил слова благодарности депутатам Государственной Думы РФ и членам Совета Федерации России от республики за поддержку в решении финансовых вопросов, а также в реализации национальных проектов. «Прежде всего, хотелось бы выразить слова благодарности Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку всех наших инициатив, а также всем, кто нас поддержал и благодаря кому наш финансовый год завершится успешно и персонально Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко».

Также Владимир Волков заявил, что в ближайшее время в Саранске откроются две новые поликлиники – детская на Химмаше и взрослая в микрорайоне Юбилейный.

В ходе сессии были приняты и другие законопроекты. Вел заседание Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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