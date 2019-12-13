2019-12-13T15:52:23+03:00
Звезды

В воскресение по главной улице Пензы пройдут Деды Морозы и Снегурочки

В этот день состоится церемония открытия Новогодней кампании
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Шествие Гильдии Дедов Морозов стартует в 11.30 от ТЦ «Высшая Лига». Традиционно участники мероприятия пройдут по улице Московской до площади им. В.И. Ленина.

В 12.00 здесь состоится церемония открытия Новогодней кампании 2019-2020 и начнет работу Домик Деда Мороза.

Посетить главную резиденцию новогоднего волшебника можно будет с 17.00 до 18.00 каждый день с 21 по 30 декабря 2019 года, а также в это же время в новом 2020 году - с 1 по 11 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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