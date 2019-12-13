В Саранске разыскивают подозреваемого в краже одежды из магазина

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-13T15:40:43+03:00

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В Саранске устанавливают личность подозреваемого в совершении кражи одежды из магазина на улице Гагарина. По предварительным данным, днем 11 декабря молодой человек украл две пары мужских брюк, футболку и джемпер на сумму в девять с половиной тысяч рублей.

Приметы: молодому человеку на вид 16-20 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см. Был одет: куртка черного цвета, спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой. При себе имел рюкзак темного цвета с коричневыми вставками.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-60, 29-77-88 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/749600" frameborder="0"></iframe> Кража одежды из магазина в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU