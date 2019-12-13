2019-12-13T15:40:43+03:00
Происшествия

В Саранске разыскивают подозреваемого в краже одежды из магазина

Сумма ущерба превысила девять тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саранске устанавливают личность подозреваемого в совершении кражи одежды из магазина на улице Гагарина. По предварительным данным, днем 11 декабря молодой человек украл две пары мужских брюк, футболку и джемпер на сумму в девять с половиной тысяч рублей.

Приметы: молодому человеку на вид 16-20 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см. Был одет: куртка черного цвета, спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой. При себе имел рюкзак темного цвета с коричневыми вставками.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-60, 29-77-88 или 02.

Кража одежды из магазина в Саранске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воскресение по главной улице Пензы пройдут Деды Морозы и Снегурочки
В Саранске разыскивают подозреваемого в краже одежды из магазина
За год в Пензенской области приняты на работу 360 выпускников медицинских вузов
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Житель Саранска, грозивший выбросить из окна шестимесячную дочь, предстанет перед судом
Вместо браслета - семена: жительница Пензы попалась на удочку мошенника
В Пензе торжественно закрыли Год театра
Председателю совета директоров ОАО «Маяк» Василию Вдонину вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
«Сарансккабель»: рост производства и зарплаты работников
Лаборатория добрых историй
Сотрудников администрации Саранска не отпустят в отпуска на новогодние праздники
Юным пензенцам торжественно вручили паспорта
В Пензе прошло первенство по фигурному катанию «Сурские коньки»
Житель Городищенского района попал под домашний арест за убийство жены
Что кузнечане думают о коррупции?
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay!
Вечер, посвященный 55-летию ССО Пензенской области