2019-12-13T15:25:18+03:00
Здоровье

За год в Пензенской области приняты на работу 360 выпускников медицинских вузов

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе сегодняшнего посвящения в профессию
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава региона подчеркнул роль медицины в жизни общества:

- На протяжении многих лет существуют профессии, которые были и будут, пока существует человечество. Одна из них - профессия врача.

Иван Белозерцев напомнил, что одной из основных задач медицины является снижение смертности. В нашем регионе много делается в этом направлении.

- За 11 месяцев естественная убыль населения сократилась по сравнению с прошлым годом на 900 человек, и в этом большая заслуга врачей первичного звена, - отметил губернатор и в продолжение разговора упомянул о государственной поддержке, которая оказывается специалистам медицинской отрасли. - В этом году из регионального бюджета на приобретение жилья врачам выделено более 50 млн. рублей. Для медиков и их семей уже приобретено 30 квартир на территории Пензенской области. В последующие годы реализация программы, направленная на укрепление кадрового потенциала, продолжится.

В завершении мероприятия Иван Белозерцев вручил символические ключи от квартир 15-ти молодым специалистам, трудоустроенным в районные лечебные учреждения Каменки, Кузнецка, Камешкира, Нижнего Ломова и Сердобска. Всего в текущем году в больницы и поликлиники Пензенской области приняты на работу 360 выпускников медвузов и колледжей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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