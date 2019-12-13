Вместо браслета - семена: жительница Пензы попалась на удочку мошенника
Юная жительница Пензы стала жертвой обмана. Пришедшая в полицию ее 41-летняя мать рассказала, что девушка наткнулась в социальной сети на объявление о продаже браслета и оставила заявку.
Почти сразу же с ней связалась незнакомка, которая подтвердила заказ и уточнила данные для отправки посылки, сообщив, что оплатить товар нужно будет при получении. Когда отправление пришло в почтовое отделение, несовершеннолетняя отдала чуть более трех тысяч рублей, однако после распаковки желанного браслета внутри не обнаружила – вместо него в посылке были семена огурцов.
Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU