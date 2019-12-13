Вместо браслета - семена: жительница Пензы попалась на удочку мошенника

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-13T13:28:52+03:00

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Юная жительница Пензы стала жертвой обмана. Пришедшая в полицию ее 41-летняя мать рассказала, что девушка наткнулась в социальной сети на объявление о продаже браслета и оставила заявку.

Почти сразу же с ней связалась незнакомка, которая подтвердила заказ и уточнила данные для отправки посылки, сообщив, что оплатить товар нужно будет при получении. Когда отправление пришло в почтовое отделение, несовершеннолетняя отдала чуть более трех тысяч рублей, однако после распаковки желанного браслета внутри не обнаружила – вместо него в посылке были семена огурцов.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU