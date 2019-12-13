В Пензе торжественно закрыли Год театра
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год был объявлен Годом театра в России. С января по декабрь по всей стране проходили красочные фестивали и запоминающиеся встречи. В нашем регионе коллективы местных театров представили зрителям десятки премьер, которые посетили сотни тысяч человек.
Вчера в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года. Церемония началась с театрализованного пролога в исполнении актеров драмтеатра и студентов театрального отделения Пензенского колледжа искусств.
Официальную часть открыла министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
- Год театра заканчивается. Конечно, нам немного грустно, но, в то же время, наши сердца наполняет радость, ведь все наши планы выполнены, - отметила Татьяна Курдова.
Министр культуры и туризма региона вручила отличившимся творческим коллективам Благодарственные письма Губернатора Пензенской области.
После выступления официальных лиц и церемонии награждения зрителей ждала встреча с актером московского Театра на Юго-Западе Георгием Иобадзе. Он представил моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по мотивам романа Нодара Думбадзе.
ИСТОЧНИК KP.RU