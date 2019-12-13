В Пензе торжественно закрыли Год театра

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-13T13:04:46+03:00

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год был объявлен Годом театра в России. С января по декабрь по всей стране проходили красочные фестивали и запоминающиеся встречи. В нашем регионе коллективы местных театров представили зрителям десятки премьер, которые посетили сотни тысяч человек.

Вчера в Пензенском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года. Церемония началась с театрализованного пролога в исполнении актеров драмтеатра и студентов театрального отделения Пензенского колледжа искусств.

Официальную часть открыла министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

- Год театра заканчивается. Конечно, нам немного грустно, но, в то же время, наши сердца наполняет радость, ведь все наши планы выполнены, - отметила Татьяна Курдова.

Министр культуры и туризма региона вручила отличившимся творческим коллективам Благодарственные письма Губернатора Пензенской области.

После выступления официальных лиц и церемонии награждения зрителей ждала встреча с актером московского Театра на Юго-Западе Георгием Иобадзе. Он представил моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по мотивам романа Нодара Думбадзе.

ИСТОЧНИК KP.RU