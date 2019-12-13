Председателю совета директоров ОАО «Маяк» Василию Вдонину вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-13T11:27:50+03:00

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Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, губернатор Иван Белозерцев поздравил всех присутствующих с государственным праздником - Днем Конституции Российской Федерации. Пензенцев, представленных к наградам, назвал гордостью Сурского края.

- Благодаря вашим знаниям, опыту и мастерству Пензенская область развивается, осваивает новые рубежи социально-экономического роста, - отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил пензенцев за их достойный труд, вручил заслуженные награды, пожелал новых успехов и достижений в новом 2020 году.

В числе награжденных оказался председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин. Ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени».

Всего же награды различной степени получили более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU